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СК и Генпрокуратура рассмотрят привлечение Нацмедпалаты для расследования дел медиков

Путин поручил подумать о привлечении Нацмедпалаты при расследовании дел врачей

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Shutterstock

Президент России Владимир Путин поручил Следственному комитету совместно с Генпрокуратурой рассмотреть вопрос о целесообразности привлечения Национальной медицинской палаты, как эксперта при расследовании уголовных дел в отношении медиков. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Соответствующий доклад глава государства поручил подготовить до 1 июня 2024 года. В его разработке также примет участие Верховный суд РФ.

В этот же день стало известно, что Путин поручил правительству создать на едином портале государственных услуг раздел о мерах поддержки и льготах для участников специальной военной операции и их семей.

В феврале сообщалось, что жительница Кузбасса обратилась к врачам с жалобами на хронический ринит, который беспокоил ее с 2015 года. После КТ врачи выяснили, что в придаточных пазухах носа у пациентки застрял пломбировочный материал. Пациентка вспомнила, что ринит начался у нее после визита к стоматологу.

Ранее в Ревде семья едва не похоронила чужую бабушку из-за ошибки врачей.

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