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Кадыров поздравил мусульман с началом Рамадана

Глава Чечни Кадыров призвал мусульман усердно творить благие дела в Рамадан

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Татьяна Барыбина/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал мусульман усердно творить благие дела в священный месяц Рамадан. С этими словами чеченский лидер обратился к верующим в своем Telegram-канале.

«В течение всего этого благословенного времени мы должны усердствовать в совершении благих дел, очистить свои сердца от всего скверного, стать лучше. Быть может, это станет причиной нашего спасения в День суда», — заявил Кадыров.

Он также призвал Аллаха укрепить веру мусульман и послать им терпение.

До этого участвующим в СВО мусульманам разрешили не поститься в Рамадан. Об этом заявил глава Духовного собрания мусульман страны муфтий Альбир Крганов.

«Молимся за возвращение в здравии военнослужащих. Военным, учитывая, где они находятся, разрешается пропускать пост, это не станет нарушением шариата», — отметил он.

По словам Крганова, подобное отступление от норм ислама не станет нарушением религиозных правил со стороны военных. При этом муфтий заверил, что верующие с позитивным настроем вступают в месяц Рамадан в этом году.

Ранее Адам Кадыров получил орден «За служение религии Ислам».

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