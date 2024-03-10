Жители многоэтажки в Омске заявили об угрозе ее обрушения

В Омске у жилой многоэтажки появились трещины на двух стенах с противоположных сторон здания. Об этом пишет местное издание «СуперОмск».
Предварительной причиной появления трещин названа сырость.
В городской мэрии журналистам сообщили, что жители не обращались с какими-либо жалобами в связи с состоянием постройки, однако пообещали, что управляющая компания проинспектирует жилое здание уже 10 марта. Пятиэтажный дом, находящийся по адресу улица Молодогвардейска, 27, был построен в 1968 году и считается исправным.
До этого очевидец сообщил о трещине в стене жилого дома в Астрахани.
В ведомстве уточнили, что дом, где произошло ЧП, расположен в Кировском районе города, на улице Площадь Вокзальная, 1А.
По данным спасателей, обрушились третий и четвертый подъезды.
Ранее в Ленобласти спасатели разобрали стену дома ради спасения кота.