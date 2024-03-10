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Жители многоэтажки в Омске заявили об угрозе ее обрушения

«СуперОмск»: в Омске у жилой многоэтажки треснули две стены от сырости

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Shutterstock

В Омске у жилой многоэтажки появились трещины на двух стенах с противоположных сторон здания. Об этом пишет местное издание «СуперОмск».

Предварительной причиной появления трещин названа сырость.

В городской мэрии журналистам сообщили, что жители не обращались с какими-либо жалобами в связи с состоянием постройки, однако пообещали, что управляющая компания проинспектирует жилое здание уже 10 марта. Пятиэтажный дом, находящийся по адресу улица Молодогвардейска, 27, был построен в 1968 году и считается исправным.

До этого очевидец сообщил о трещине в стене жилого дома в Астрахани.

В ведомстве уточнили, что дом, где произошло ЧП, расположен в Кировском районе города, на улице Площадь Вокзальная, 1А.

По данным спасателей, обрушились третий и четвертый подъезды.

Ранее в Ленобласти спасатели разобрали стену дома ради спасения кота.

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