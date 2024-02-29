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Спасателям пришлось разобрать стену дома, чтобы спасти застрявшего кота

В Ленобласти спасатели разобрали стену дома ради спасения кота

В Ленобласти спасатели вызволили кота, застрявшего в кирпичной кладке жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале комитета правопорядка и безопасности области.

Жалобные крики кота услышала жительница деревни Суоранда, животное застряло в кирпичной кладке дома. Женщина пыталась сама спасти кота, но не смогла и вызывала спасателей.

На помощь пришла дежурная смена пожарной части, специалисты разобрали кирпичную кладку в фундаменте дома и вызволили хвостатого пленника. Кот передан неравнодушной жительнице поселка.

Ранее в Томске спасатели достали кота, застрявшего в ванной.

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