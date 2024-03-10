Челябинца с психическим заболеванием задержали за избиение музыканта в бане

В Челябинской области музыкант рок-группы «АртПикет» Андрей Иванов попал в больницу после конфликта в бане. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

Инцидент произошел в Миассе, в одном из банно-оздоровительных комплексов. По словам собеседника, исполнитель подрабатывал в бане кассиром. В день произошедшего мужчина, ранее профессионально занимавшийся боксом, напал на Иванова.

В результате музыкант попал в больницу, но медики не смогли спасти пациента.

По словам источника издания, у подозреваемого есть психические заболевания и он состоит на учете. Накануне он приставал к прохожим на улицах.

В пресс-службе местного МВД сообщили, что мужчина на данный момент находится в СИЗО.

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