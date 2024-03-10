Полиция в Ростове разыскивает разместивших символику ЛГБТ* на кладбище

В Ростове-на-Дону полицейские проводят проверку и ищут неизвестных, которые разместили запрещенную символику на городском объекте. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что неизвестные разложили флаг ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ) на Аллее героев на Северном кладбище.

«Сотрудниками Отдела полиции №1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону проводится проверка и устанавливаются лица, разместившие запрещенную символику на одном из объектов муниципальной инфраструктуры города Ростова-на-Дону», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что жительница Комсомольска-на-Амуре написала в городской чат, что в одном из супермаркетов нашла торт, пропагандирующий ЛГБТ («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Женщина возмутилась, что в обнаруженной ей сладости с названием «Радуга» она насчитала шесть цветов — столько же, сколько в символике запрещенного Верховным судом РФ движения.

Ранее суд признал законным арест россиянки с радужными сережками.