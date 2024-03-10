Собчак обвинили в вымогательстве

Журналистка и экс-колумнист журнала Tatler Юния Пугачева сообщила на своем YouTube-канале, что собирается подать заявление в полицию на телеведущую Ксению Собчак по факту вымогательства.

По словам Пугачевой, Собчак угрожала выпустить компрометирующий материал про ее супруга — бывшего топ-менеджера АФК «Система» Антона Абугова, если та не прекратит освещать в телеэфирах информацию «об арестованных сотрудниках Собчак и о ее роли в деле о вымогательстве у «Ростеха»».

Журналистка не стала выполнять это требование.

В феврале суд приговорил коммерческого директора Ксении Собчак Суханова к 7,5 года колонии строгого режима за вымогательство у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Другие фигуранты дела – экс-главред Tatler Ариан Романовский и журналист Тамерлан Бигаев – получили по 7 лет. Собчак назвала приговор несправедливым и заявила, что «выполнила все договоренности» для его смягчения.

В госкорпорации «Ростех» заявляли, что просили суд смягчить приговор фигурантам дела о вымогательстве у гендиректора корпорации.

Ранее Собчак предположила, что приговор Кириллу Суханову мог быть местью.