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Незнакомец на машине преследовал ребенка и попытался его похитить

В костромском поселке неизвестный на машине попытался похитить школьника

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Shutterstock

Неизвестный водитель попытался похитить ребенка в Костромской области. Об этом сообщает 44kv.ru.

Инцидент произошел в поселке Россолово. Мальчик направлялся домой из учебного заведения, когда к нему подъехала машина. Мужчина за рулем предложил подвезти ребенка домой, но школьник отказался. В этот момент рядом находился местный житель, который пригрозил неизвестному полицией. После этого мужчина скрылся.

Ребенок продолжил путь, но спустя некоторое время водитель стал преследовать мальчика и попытался догнать. В результате неизвестный поскользнулся и упал.

На ситуацию обратили внимание в правоохранительных органах. На данный момент сотрудники МВД проводят проверку и ищут описанную ребенком машину.

Ранее в Белгородской области молодой человек похитил свою бывшую девушку, изнасиловал и побрил налысо.

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