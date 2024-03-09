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Стала известна победительница конкурса «Мисс Мира 2024»

Победительницей конкурса «Мисс Мира 2024» стала Кристина Пышкова из Чехии

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Francis Mascarenhas/Reuters

Победительницей конкурса «Мисс Мира 2024» признана 25-летняя Кристина Пышкова из Чехии. Прямая трансляция церемонии награждения была доступна на YouTube.

71-й конкурс «Мисс Мира» состоялся в Мумбаи, Индия. Между собой за победу соревновались участницы из 115 стран. В итоге самой красивой женщиной мира выбрали чешку Пышкову. Второе место заняла Ясмина Зайтун из Ливана.

Пышкова — модель международного агентства, а также студентка и волонтер из Чехии. На сайте конкурса также указано, что у девушки есть две научные степени. Также она принимала участие в открытие школы для малообеспеченных семей в Танзании.

До этого стало известно имя победительницы конкурса «Мисс Европа-2024», который проходил в Ливане. Ей стала россиянка, уроженка Татарстана, Роза Гадиева. Второе и третье места заняли представительницы Турции и Белоруссии.

Ранее Гадиева рассказала, как лечила участницу «Мисс Европа-2024» от Украины Мельничук.

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