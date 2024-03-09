Двое рыбаков отравились угарным газом на челябинском озере

В Челябинской области на озере Увильды двое мужчин получили сильные ожоги и отравление угарным газом во время рыбалки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Инцидент произошел днем 8 марта на озере Увильды. Мужчины отправились на долговременную подледную рыбалку, они установили палатку и затопили в ней печь. Незаметно для самих рыбаков во время топки печи выделялся угарный газ, от которого мужчины потеряли сознание.

Палатка загорелась, дым заметили очевидцы и вызвали спасателей. Пострадавших госпитализировали с ожогами и отправлением угарным газом.

Ранее трое рыбаков едва не замерзли на льду Ладожского озера.