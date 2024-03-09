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В Петербурге прошла акция, посвященная пропавшей чеченской девушке

В Петербурге женщина провела акцию, напомнив о пропавшей чеченской девушке

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Pixabay

Жительница Санкт-Петербурга Елена Патяева провела акцию, оставив несколько листовок и пройдясь по Невскому проспекту в пальто с надписью «Где Седа?», посвящая ее чеченской девушке Седе Сулеймановой. Об этом сообщает портал MR7.ru.

«Я хочу привлечь внимание простых людей к истории Седы. Я поняла, что достучаться до правоохранительных органов и властей у меня не получается», — сказала Патяева.

До этого член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева обратилась к генпрокурору Игорю Краснову и главе Следственного комитета Александру Бастрыкину с просьбой проверить сведения о пропаже Седы Сулеймановой, которую родственники вывезли из Санкт-Петербурга в Чечню летом 2023 года. Как рассказала Меркачева «Газете.Ru», к ней обратились журналисты и друзья Сулеймановой — они считают, что девушку могли убить, за семь месяцев никто ее не видел и не слышал.

7 февраля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на два независимых друг от друга источника правозащитников сообщил, что Седу Сулейманову, насильно вывезенную из Петербурга в Чечню, могли убить родственники.

Ранее опрос показал, что Залужный в 2024 году выиграл бы президентские выборы на Украине.

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