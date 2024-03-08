В МАГАТЭ раскрыли детали встречи Гросси с Путиным

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время встречи с президентом России Владимиром Путиным призвал к максимальной военной сдержанности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Международного агентства по атомной энергии.

В МАГАТЭ также рассказали, что Гросси во время встречи с Путиным назвал «шаткой» ситуацию с ядерной и физической безопасностью на ЗАЭС. Беседа как раз была сосредоточена на снижении рисков для безопасности объекта, добавили там.

Сам Гросси по итогам встречи отметил, что кадровая ситуация на атомной станции остается жизненно важным вопросом для ядерной безопасности. Он пообещал, что МАГАТЭ продолжит пристально следить за ним.

Переговоры Путина и Гросси состоялись 6 марта в государственной резиденции «Бочаров ручей» и продлились около часа. В начале встречи Путин сказал Гросси, что Россия готова делать все, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где имеет отношение к ядерной энергетике. По словам президента, Москва готова продолжать работу с МАГАТЭ по всем направлениям.

До этого гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил о восстановлении физической защиты Запорожской АЭС, уничтоженной во время отступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он отметил, что был создан специальный защитный навес над хранилищем отработавшего ядерного топлива.

Ранее в России заявили, что спецназ ВСУ отрабатывает штурм и удержание Запорожской АЭС.