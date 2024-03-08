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Не менее 10 россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес

Baza: не менее 10 россиян сняли с рейса Стамбул — Буэнос-Айрес без объяснений

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Максим Блинов/РИА «Новости»

Не менее десяти граждан России сняли с рейса СтамбулБуэнос-Айрес без объяснения причин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Издание подчеркнуло, что люди потратили несколько тысяч долларов на билеты, и тем не менее не смогли улететь.

Одна из пассажирок рассказала каналу, что они с супругом долго готовились к поездке, получили все необходимые документы, потратили более $5 тыс., но улететь не смогли — им пришлось искать отель в Турции и тратить деньги на проживание.

Отмечается, что снятия с рейсов турецкой авиакомпании Turkish Airlines начались в марте. Пассажиров из России не пускали на борт, объясняя это дополнительной проверкой. По словам россиян, внятного ответа никто им так и не дал — все сотрудники называли разные причины.

Накануне сообщалось, что Turkish Airlines перестала перевозить в Аргентину туристов из России. Авиаперевозчик начал требовать от них наличие обратного билета.

Ранее в туротрасли рассказали, что российские туристы могут потерять скидки на отели в Турции.

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