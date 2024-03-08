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Москвичам рассказали о погоде в Международный женский день

Синоптик Леус: 8 марта в Москве потеплеет до +2 градусов

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Владимир Песня/РИА Новости

Облачная погода, кратковременный снег, гололедица и до +2 градусов ожидается в Москве в Международный женский день. Об этом сообщил синоптик Михаил Леус, пишет РИА Новости.

«Сегодня погоду в столице будет формировать холодный атмосферный фронт, который пересечет регион с севера на юг. Погода будет облачная, местами пройдет кратковременный снег», — сказал он.

Специалист добавил, что на дорогах и тротуарах может образоваться гололедица. В Москве ожидается от 0 до +2 градусов. Ветер в столице будет дуть северо-западный со скоростью 4–9 метров в секунду.

Тем временем, в предстоящие выходные в московский регион придет относительно теплая погода, пообещал замначальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

Напомним, жителей Москвы также предупреждали, что на этой неделе погода станет похожа на февральскую, а самыми холодными днями на неделе станут среда и четверг.

Ранее синоптик обнадежил москвичей в прогнозе на следующую неделю.

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