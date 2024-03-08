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Путин обратился к российским матерям

Путин назвал материнство главным подарком природы для женщины

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Depositphotos

Материнство является главным подарком природы для женщины и потрясающим предназначением. Об этом заявил президент России Владимир Путин в обращении по случаю Международного женского дня.

«Вы, дорогие женщины, способны преображать мир своей красотой, душевной мудростью и щедростью. Но прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила вас природа. Это рождение детей. Материнство — потрясающее предназначение женщины», — заявил Путин.

Президент отметил, что 2024 год посвящен именно семье.

До этого президент Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), заявил, что фундаментом бытия являются традиционные ценности.

Глава государства удивился, как удалось в Сочи организовать «такой город молодежи и мира».

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.

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