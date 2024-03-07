Политолог отметил доверие Путина к губернатору Краснодарского края

Встреча президента России Владимира Путина с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым продемонстрировала доверие главе региона со стороны лидера государства. Об этом по итогам встречи заявил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.

По его словам, глава Российской Федерации отметил хорошие темпы развития региона и то, что в целом по стране низкая безработица, а в Краснодарском крае она еще ниже.

«На мой взгляд, действительно Путин детально знает ситуацию в Краснодарском крае. Во время встречи это было видно по нюансам, на которые он обращал внимание», — сказал эксперт.

Во время встречи Кондратьев поблагодарил президента за решения, которые были озвучены в послании Федеральному собранию.

«Они касаются жителей всей страны, бизнеса и, конечно, жителей нашего края – жителей, бизнеса, предприятий, на которых работают люди, многодетных семей. Особенно решение, что для нас очень важно, по капитальному ремонту школ и детских садов», — сказал губернатор.

Как подчеркнул Минченко, губернатор Краснодарского края своими словами благодарности выразил общее мнение губернаторского корпуса.

«Я могу здесь сослаться на свое личное общение со многими губернаторами. В региональных элитах и в целом в регионах те составляющие послания, которые касались региональной политики, инфраструктурных проектов, развития местного самоуправления, финансовой поддержки регионов, — все эти предложения президента вызвали очень горячую поддержку», — заявил он.

Ранее президент Владимир Путин Российской Федерации провел рабочую встречу с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым.