Россиянин пытался доставить заключенным телефоны и зарядник с помощью дрона

В Челябинской области поймали мужчину, который пытался доставить заключенным телефоны и зарядник с помощью дрона. Об этом сообщает ГУФСИН России по региону.

По информации ведомства, сотрудники оперативного отдела ИК-6 в Копейске задержали мужчину 1990 года рождения. Сообщается, что он планировал запустить предназначенный заключенным квадрокоптер с запрещенным грузом.

У задержанного обнаружили дрон с пультом управления, четыре мобильных телефона с зарядным устройством и сим-карту. Все найденное у него изъяли.

В отношении задержанного составили административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в российском СИЗО нашли багет, фаршированный мясом и телефоном.