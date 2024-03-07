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Россиянин пытался доставить заключенным телефоны и зарядник с помощью дрона

Под Челябинском мужчина пытался доставить заключенным телефоны с помощью дрона

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ГУФСИН России по Челябинской области/VK

В Челябинской области поймали мужчину, который пытался доставить заключенным телефоны и зарядник с помощью дрона. Об этом сообщает ГУФСИН России по региону.

По информации ведомства, сотрудники оперативного отдела ИК-6 в Копейске задержали мужчину 1990 года рождения. Сообщается, что он планировал запустить предназначенный заключенным квадрокоптер с запрещенным грузом.

У задержанного обнаружили дрон с пультом управления, четыре мобильных телефона с зарядным устройством и сим-карту. Все найденное у него изъяли.

В отношении задержанного составили административный протокол. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее в российском СИЗО нашли багет, фаршированный мясом и телефоном.

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