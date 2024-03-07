Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Белгородской области сработала система ПВО

Губернатор Гладков: cистема ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

close
100%
Shutterstock

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон был сбит на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал чиновник.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

7 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В этот же день Гладков рассказал, что мирный житель села Наумовка Белгородской области получил ранение во время атаки украинского дрона.

Он пояснил, что территорию населенного пункта атаковал дрон-камикадзе. БПЛА упал и взорвался, а его осколки задели мужчину. Врачи зафиксировали у него травмы брюшной полости.

Ранее сообщалось, что новые системы ПВО в России оснастят лазерами и средствами радиоэлектронной борьбы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами