В Белгородской области сработала система ПВО

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотник самолетного типа в Яковлевском городском округе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, дрон был сбит на подлете к городу.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написал чиновник.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

7 марта в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку атаковать Белгородскую область при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

В этот же день Гладков рассказал, что мирный житель села Наумовка Белгородской области получил ранение во время атаки украинского дрона.

Он пояснил, что территорию населенного пункта атаковал дрон-камикадзе. БПЛА упал и взорвался, а его осколки задели мужчину. Врачи зафиксировали у него травмы брюшной полости.

Ранее сообщалось, что новые системы ПВО в России оснастят лазерами и средствами радиоэлектронной борьбы.