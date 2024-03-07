Стилист рассказал, какие подарки не стоит дарить женщинам

Мужчинам не стоит покупать в подарок женщине духи на свой вкус. Об этом в преддверии Международного женского дня заявил стилист Алексей Сухарев в шоу «ОК на связи!» социальной сети Одноклассники.

По словам эксперта, духи стоит покупать женщине, когда вы точно знаете, какие она хочет, или у нее заканчивается такой же флакон.

«Обновить — да. Сделать что-то на свой вкус — нет», — посоветовал Сухарев.

Не стоит также дарить кремы, потому что это «такой подарок с намеком» — все равно что подарить дезодорант. Впрочем, такой вариант допустим, если вы близкие люди, добавил стилист.

С осторожностью стоит выбирать в качестве подарка сертификаты на экстремальные развлечения. Сухарев отметил, что не обрадовался бы сертификату на прыжок с парашютом, потому что боится высоты.

Если же вы хотите подарить женщине что-то из одежды, то здесь важно, в каких вы отношениях находитесь и насколько давно, продолжил стилист.

«То есть мне кажется, что если мужчина с женщиной очень тесно, скажем так, знакомы долгое время, лет 10, то он, наверняка, знает ее размер, знает ее пристрастия, вкусы, предпочтения и, скорее всего, он угадает», — пояснил он.

При этом если отношения только-только зарождаются, то лучше выбрать что-нибудь в ювелирном магазине, обратил внимание Сухарев. Впрочем, по его словам, «по-прежнему лучший подарок — это деньги». Кроме того, беспроигрышным вариантом будет сладкий подарок, добавил он.

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