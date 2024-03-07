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Путин рассказал о своем отношении к алкоголю

Путин признался, что практически не пьет алкоголь

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Владимир Гердо/РИА Новости

Президент России Владимир Путин во время встречи с выпускницами Краснодарского высшего военного авиаучилища рассказал, что старается не пить алкоголь, особенно крепкие напитки. Слова главы государства приводит ТАСС.

Курсантки до этого попросили его раскрыть секрет его крепкого здоровья. На это Путин ответил, что почти исключает алкоголь. «Честно говоря, стараюсь не говорить об этом, хотя, наверное, об этом и нужно говорить», — отметил глава государства.

Утром 7 марта Владимир Путин прибыл в Краснодар. По традиции во время поездок по стране Путин проводит и встречу с главами регионов, с которыми обсуждает социально-экономическую ситуацию, изучает проблемы и ставит задачи на перспективу.

Накануне президент Путин приехал на площадку Всемирного фестиваля молодежи в университет «Сириус». Там он высказался насчет войн, рассказал о главной несправедливости нынешнего миропорядка и оценил роль России в появлении Бельгии.

Ранее Путин рассказал, каких политиков называют «временщиками».

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