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Участникам Всемирного фестиваля молодежи поступали угрозы с Украины

Кириенко заявил об угрозах с Украины участникам Всемирного фестиваля молодежи

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Пресс-служба ИРИ

Участники Всемирного фестиваля молодежи получали звонки с угрозами с Украины. Об этом рассказал первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.

«Мы зафиксировали линию атаки, и довольно быстро стало понятно, что это атака идет с Украины, это такая методичка ЦИПсО, остановить ни одну делегацию не удалось, несмотря на попытки шантажа и угроз», — сказал Кириенко.

По его словам, главы делегаций заявляли о том, что им поступали телефонные звонки, письма на почту и в мессенджеры с «угрозами терактов».

Кириенко ранее заявлял, что на Всемирном фестивале молодежи было значимое число участников с Украины.

Также Кириенко говорил, что большинство опрошенных россиян позитивно оценивают проведение Всемирного фестиваля молодежи.

До этого президент России Владимир Путин сказал, что РФ хотела присоединиться к объединениям Запада, но там не стали считаться с российскими интересами, и в этом проблема и ошибка Запада.

Ранее Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды.

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