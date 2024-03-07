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Россиянина покалечило после взрыва запала от гранаты в квартире

В Воронеже мужчине оторвало пальцы после взрыва запала от гранаты в квартире

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Павел Лисицын/РИА Новости

В Воронеже с 35-летним местным жителем произошел несчастный случай, когда он хотел продемонстрировать друзьям часть боевого припаса. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Все произошло 5 марта в доме на улице Богдана Хмельницкого. Мужчина выпивал с двумя приятелями в своей квартире. В какой-то момент он решил похвастаться пневматическим пистолетом и запалом от ручной гранаты. Когда воронежец взял запал, он взорвался у него в руках, оставив мужчину без трех пальцев.

Пострадавшего госпитализировали на «скорой» в одну из городских больниц.

Ранее в Петербурге ребенок оказался в медучреждении после взрыва петарды.

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