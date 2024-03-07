На Всемирном фестивале молодежи было значимое число участников с Украины. Об этом сообщил первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко, слова которого передает ТАСС.

«190 стран приняли участие, конечно же, была и довольно значимая делегация, представляющая граждан Украины. Но по понятным причинам называть их официальной делегацией, показывать мы не можем, понимаем, что ребят ждет после этого уголовное преследование», — сказал Кириенко.

7 марта в рамках церемонии закрытия ВФМ президент России Владимир Путин заявил, что участники Всемирного фестиваля молодежи смогли создать на юге России настоящий город молодежи мира.

Кроме того, Путин сказал, что Россия хотела присоединиться к объединениям Запада, но там не стали считаться с российскими интересами, и в этом проблема и ошибка Запада.

Также Путин допустил организацию в России в будущем новых форумов для подрастающего поколения.

До этого член экспертного клуба «Дигория» Анна Михайлова заявила, что Россия на Всемирном фестивале молодежи радушно приняла делегации из почти 190 стран, открыв им свое сердце.

Ранее Путин «усыновил» участника Всемирного фестиваля молодежи из Уганды.