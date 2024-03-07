В Москве прошла презентация фильма «Роман Костомаров: рожденный дважды»

Документальное кино «Роман Костомаров: рожденный дважды», посвященное борьбе олимпийского чемпиона по фигурному катанию за жизнь после тяжелой болезни, представят 7 марта на выставке «Россия» на ВДНХ близким семье Костомаровых людям. 9 марта картина выйдет в прокат более чем в 300 кинотеатрах России. Об этом сообщили создатели картины.

Фильм повествует о том, как Роман Костомаров боролся с тяжелым заболеванием и восстанавливался после него. В ленте присутствуют интервью со спортсменом, его женой Оксаной Домниной, мамой, дочерью, партнершей по танцам на льду Татьяной Навкой, друзьями, коллегами-спортсменами и медиками.

Кроме того, в фильме содержатся уникальные биографические архивные кадры и хроника реабилитации и возвращения фигуриста на лед.

Режиссер картины Михаил Щедринский рассказал, что до этого он делал несколько проектов о спорте, но всегда любил фигурное катание.

«Не очень хочется рассказывать, что в фильме. Приходите и посмотрите! Мне было непонятно, как вести себя с человеком в такой ситуации. Когда мы снимали материал, у всех людей было такое ощущение. Все боялись встречи с ним из больницы. Но через несколько минут общения, ты забываешь обо всем. Рома — веселый, настоящий мужик», — сказал режиссер.

Он отметил, что одних интервью было отснято на 30 часов.

«Все, конечно, не вошло. Как сказал Илья Авербух: «Фигурное катание — это большая семья». Во многих видах спорта не семья, а сообщества. Но в фигурном… Удивительно, но забота друг о друге, особенное отношение. И важный момент. Хочу обратиться к журналистам. Надо взвешивать то, что мы говорим», — добавил Щедринский.

Сам Роман Костомаров отметил, что уже скучает по съемочному процессу.

«Ребята практически жили с нами. Но съемочный процесс мне нравился, он был добрым, мягким, никогда не мешал спокойно жить. Фантастические, комфортные съемки, которые я запомню на всю жизнь!» — заметил он.

По признанию Романа, когда он только вышел из больницы, не понимал, как жить дальше. Однако после пройденной реабилитации, он вышел на лед, где присутствовало 10 тыс. зрителей.

Создатели фильма планируют снять сериал, в котором будет использовано больше собранного материала.