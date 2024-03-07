МЧС хочет проверить все крупные склады на территории России

МЧС России планирует провести профилактические проверки на крупных складах по всей стране. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства ТАСС.

По информации пресс-службы, МЧС России обратилось к правительству с предложением о проведении профилактических проверок на складах площадью более 10 тыс. кв. м и с высотой стеллажного хранения свыше 5,5 м.

Цель этой инициативы — обеспечить пожарную безопасность и уменьшить возможные последствия чрезвычайных ситуаций.

Ранее газета «Ведомости» сообщила о подобных проверках, ссылаясь на ответ представителя МЧС РФ Сергея Дмитриева председателю организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олегу Павлову. Однако в отличие от внеплановых проверок, которые могут привести к административной ответственности за выявленные нарушения, профилактические проверки являются консультативными и не предусматривают наказаний.

Напомним, что 3 августа 2022 года в Подмосковье произошел пожар на складском комплексе онлайн-ретейлера Ozon, который был ликвидирован только к 8 августа. В результате пожара выгорели 55 тыс. кв. м при общей площади комплекса в 400 тыс. кв. м, а около 1 тыс. человек были эвакуированы. В ЧП пострадали 11 человек.

Ранее пожарные потушили горящий склад в Новосибирске.