Стало известно, что чаще всего обсуждают россияне перед 8 Марта

Перед Международным женским днем мужчины по традиции сметают с прилавков цветы и конфеты. Но обсуждать грядущие покупки подарков и планы на вечер предпочитают задолго до праздника. Какие слова, ассоциирующиеся с 8 Марта, чаще всего встречались в мессенджерах, выяснил онлайн-сервис Wazzup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, «тюльпаны» еще три недели назад упоминали в онлайн-разговорах почти вдвое реже, чем под конец последнего зимнего месяца — 868 и 1662 раза соответственно. Куда чаще в беседах фигурировало существительное «цветок»: пик его написания пришелся на 14 февраля — около 6 тысяч раз. Спустя две недели слово использовали уже в два раза реже — почти 3 тысячи раз.

Совсем немного россияне говорили про «ресторан» — в среднем 117 раз в день. Подумывали, какое закажут «вино», «винишко» или «просекко» — в среднем 272, 2,6 и 5,1 раза в день соответственно.

Очень старательно и активно мужчины выбирали дамам презент. Слово «подарок» в переписках ежедневно в течение месяца встречалось по несколько десятков тысяч раз. Для сравнения: 12 февраля его набрали 29,9 тысячи раз, а 29 февраля — 41,1 тысячи раз. В основном удивить женщин планировали, приобретя «сертификат» (в среднем около 2 тысяч упоминаний в день) или популярный нынче фен-стайлер (в среднем чуть больше 550 упоминаний в день). Намеревались даже потратиться на «бриллианты» — 30,8 упоминания в день.

В целом праздника ждали, очевидно, с удовольствием и нетерпением, ведь соответствующее существительное в начальной форме употребляли без преувеличения по 100 раз на дню. Столь же часто фигурировала в переписках и сама дата «8 марта».

Ранее россиянам объяснили, какие цветы не стоит дарить коллегам на 8 Марта.