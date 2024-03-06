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Краснодарцев просят реже пользоваться лифтами 7 марта из-за возможных проблем со связью

«Ъ»: жителей Краснодара попросили реже пользоваться лифтами 7 марта

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Краснодарцам порекомендовали реже пользоваться лифтами 7 марта. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление компании «Технолифтсервис-Юг».

Жителей микрорайона Молодежный попросили на день ограничить поездки на лифтах. Эту информацию подтвердили журналистам в одной из местных управляющих компаний.

Завтра в Краснодаре ожидают приезд президента России. Владимир Путин собирается открыть в краевом центре Дворец самбо, однако, по данным источников газеты, вероятность этого визита не превышает 50 процентов.

Коммунальщики предполагают, что из-за запланированного мероприятия в городе возможны перебои связи. Поэтому пассажиры, вероятно, не смогут связаться с диспетчерами в случае аварийных ситуаций в лифтах.

Ранее Путина расцеловали во время визита в Ставропольский край.

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