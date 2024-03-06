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Голикова заявила о внеурочном характере школьного курса «Семьеведение»

Голикова: новый курс «Семьеведение» не войдет в обязательную школьную программу

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Климентьев/РИА «Новости»

Занятия в рамках курса «Семьеведение», который российские власти планируют внедрить в школьную программу, будут проводиться во внеурочное время. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает ТАСС.

В среду, 6 марта, заместитель главы правительства приняла участие в марафоне «Знание. Первые». Мероприятие состоялось на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус.

«Это внеурочные занятия, они в сетку обязательных уроков у нас не войдут», — сказала Голикова, комментируя инициативу о внедрении курса «Семьеведение» в школьную программу.

Она добавила, что соответствующие занятия будут проводиться в формате беседы. Речь идет о встречах учеников со специалистами в разных областях, включая психологию и историю.

В ноябре прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым 2024 год в стране был объявлен Годом семьи. Тогда же глава государства поручил правительству до 27 декабря сформировать специальный оргкомитет и утвердить план мероприятий Года семьи.

Кабинет министров выполнил поручение. При этом, согласно плану, в текущем году в школьную программу должны внедрить курс «Семьеведение».

Ранее в Рособрнадзоре рассказали, когда у школьников появится возможность пересдавать ЕГЭ.

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