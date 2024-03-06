Путин предложил разделить грузовое и пассажирское ж/д сообщение на юге России

Президент России Владимир Путин предложил разделить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение на юге России. Такую идею он высказал на совещании о развитии юга РФ и Приазовья, российского лидера цитирует РИА Новости.

«Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», — сказал Путин в ходе видеоконференции.

Также президент напомнил, что побережья Азовского и Черного морей — излюбленные места отдыха россиян, поэтому необходимо, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе съездить в отпуск в эти места. Он напомнил о запуске проекта «Пять морей», в рамках которого должны быть построены современные комфортные отели и санатории с доступными для россиян ценами.

Кроме того, Путин призвал проработать вопрос модернизации общественного транспорта в городе Сочи, который часто навещают туристы. Президент отметил, что нынешнее состояние автобусов часто не отвечает требованиям местных жителей и гостей города.

До этого Путин открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.

Ранее Путин провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.