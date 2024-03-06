Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин предложил разделить грузовое и пассажирское ж/д сообщение на юге России

Путин предложил разделить грузовое и пассажирское ж/д сообщение на юге РФ

Президент России Владимир Путин предложил разделить грузовое и пассажирское железнодорожное сообщение на юге России. Такую идею он высказал на совещании о развитии юга РФ и Приазовья, российского лидера цитирует РИА Новости.

«Прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности Азовского и Черного морей, в том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», — сказал Путин в ходе видеоконференции.

Также президент напомнил, что побережья Азовского и Черного морей — излюбленные места отдыха россиян, поэтому необходимо, чтобы как можно больше граждан могли позволить себе съездить в отпуск в эти места. Он напомнил о запуске проекта «Пять морей», в рамках которого должны быть построены современные комфортные отели и санатории с доступными для россиян ценами.

Кроме того, Путин призвал проработать вопрос модернизации общественного транспорта в городе Сочи, который часто навещают туристы. Президент отметил, что нынешнее состояние автобусов часто не отвечает требованиям местных жителей и гостей города.

До этого Путин открыл три новых предприятия АПК в трех регионах.

Ранее Путин провел переговоры с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами