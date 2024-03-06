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В Бердянске произошел теракт

Рогов: в Бердянске в результате теракта тяжело пострадала девушка

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в городе Бердянске произошел теракт. Публикация с соответствующим содержанием появилась в его личном Telegram-канале.

По словам Рогова, за теракт ответственна украинская сторона. Он предположил, что таким образом организаторы атаки хотели запугать жителей Запорожской области и сорвать проведение выборов.

«Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь», — написал руководитель общественного движения.

Другие подробности о произошедшем пока не уточняются.

22 февраля жители Бердянска услышали громкие звуки, похожие на взрывы. Позже стало известно, что на одной из местных автомобильных заправочных станций (АЗС) действительно произошел взрыв.

Как рассказал Рогов, инцидент произошел из-за неосторожного обращения с легковоспламеняющимися веществами во время технических работ на упомянутом объекте. В результате травмы получили два человека, уточнил глава движения «Мы — вместе с Россией».

Ранее в Самарской области остановили поезда из-за неизвестного предмета на железнодорожных путях.

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