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Украинские спецслужбы планировали устроить под Самарой экологическую катастрофу

SHOT: украинские спецслужбы собирались взорвать под Самарой состав с аммиаком

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Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти»

Спецслужбы Украины устроили взрыв под Самарой, чтобы вызвать экологическую катастрофу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Диверсанты планировали подорвать состав с аммиаком, который следовал с завода «Тольяттиазот». Накануне мост через Чапаевку был частично поврежден взрывом.

«Силовики разыскивают двух мужчин ростом 170-180 см, которые с рюкзаками «ошивались» возле железнодорожных путей в конце прошлой недели», — говорится в публикации.

В оперативный службах утром 4 марта заявляли, что железнодорожный мост через реку Чапаевку в Самарской области получил повреждения в результате детонации взрывного устройства. В пресс-службе РЖД рассказали, что из-за подрыва опоры железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области движение на перегоне Звезда — Чапаевск приостанавливали, что привели к задержкам поездов. По данным компании, в инциденте никто не пострадал.

Ранее в машине на въезде в Крым нашли взрывное устройство.

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