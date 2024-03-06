В Чите таксист отвез пассажирку в лес и домогался

В чите таксист вывез девушку в лес и приставал к ней на заднем сиденье автомобиля. Об этом сообщает Chita.ru.

Инцидент произошел в ночь на 4 марта, 20-летняя жительница Читы вызвала такси, ей нужно было доехать из центра города до района СибВО. Во время поездки шофер изменил маршрут и вывез пассажирку в лесополосу.

«Он свернул в лес и остановился, снял куртку и стал выходить из машины. Я заблокировала дверь со своей стороны, но он обошел машину и сел на заднее сиденье с другой стороны. И с таким наглым лицом поворачивается ко мне и спрашивает: «Ну что, будем меня греть?»» — рассказала пострадавшая.

Получив отказ, мужчина разозлился, но сел за руль и отвез пассажирку домой. В полицию девушка обращаться не стала, она оставила жалобу на таксиста в приложении. Представители службы такси сообщили, что проводят внутреннюю проверку.

Ранее в Ленобласти таксист домогался уснувшей пассажирки.