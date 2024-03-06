В Госдуму внесут законопроект о повышении маткапитала

В среду, 6 марта, в Государственную думу внесут законопроект, предлагающий выплачивать материнский капитал в размере 1 млн рублей за второго ребенка. Инициатива была подготовлена группой депутатов Госдумы от фракций ЛДПР, КПРФ и »Справедливая Россия — За правду», сообщает ТАСС, ссылаясь на документ.

Изменения предлагается внести в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».

Согласно законопроекту, размер материнского (семейного) капитала с 1 февраля 2025 года составит 756,7 тыс. руб. на первого ребенка и 1 млн руб. — на второго ребенка, а также 1 млн руб. на третьего ребенка при условии, что ранее не возникло право на дополнительные меры государственной поддержки.

Авторы инициативы предлагают установить с февраля следующего года более высокий размер маткапитала с учетом «резкого роста стоимости жилья, а также реального уровня инфляции, значительно превышающего 5,3%».

29 февраля президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года.

Материнский капитал в РФ с 1 февраля 2024 года вырос до 630,3 тыс. руб., будучи проиндексированным на 7,4%.

Помимо капитала на первого ребенка, индексации также подвергся маткапитал на второго и последующих детей. Так, если был оформлен повышенный материнский капитал на второго ребенка и при этом не было никаких трат по первому сертификату, то сумма материнского капитала на второго ребенка составит 833 тыс. руб.

При получении маткапитала на второго ребенка в том случае, если выплата за первого ребенка уже была получена, россияне смогут получить 202,6 тыс. руб.

Ранее Путин ужесточил получение материнского капитала.