Определена самая популярная IT-профессия среди российских айтишниц

Специальность по ручному тестированию и контролю качества разработки (Manual QA, quality assurance) является наиболее популярной среди россиянок, работающих в сфере IT. Такие результаты приводятся в исследовании, проведенном платформой по найму внештатных IT-специалистов SkillStaff для «Газеты.Ru».

Согласно документу, среди айтишниц, как и в начале 2023 года, самой популярной квалификацией остается специальность по ручному QA — 15% женщин имеют такую специализацию. Это специалист, который ищет и анализирует ошибки в ПО без применения программ.

Вторая по популярности специализация — системный аналитик (14,6% среди всех девушек на платформе). В топ-3 у женщин вошло направление бизнес-аналитик (11%).

Далее больше всего девушек среди UX/UI-дизайнеров, QA-автотестировщиков, Frontend-разработчиков и Java-разработчиков.

Среди всех женщин на платформе четверть имеет грейд Senior (старший разработчик). При этом больше всего такой уровень квалификации встречается у системных аналитиков.

С точки зрения географии проживания россиянок в IT больше всего айтишниц на платформе представлено из Москвы и Санкт-Петербурга, далее по популярности российских городов следуют Ульяновск, Краснодар и Таганрог.

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