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Глава IT-компании рассказал, как «джунам» быстрее найти работу

IT-хантер Хачиян: улучшение навыка самопрезентации поможет «джунам» найти работу

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Shutterstock/G-Stock Studio

Улучшение навыка самопрезентации — крайне важный фактор для начинающих айтишников («джунов», или junior), так как он поможет быстрее найти работу. Об этом «Газете.Ru» рассказал основатель IT-интегратора AWG и сооснователь компании по найму внештатных IT-специалистов SkillStaff Александр Хачиян.

«Я бы рекомендовал активно учиться презентовать и продавать себя как специалиста. Нужно постоянно повышать навык самопрезентации и soft skills. Важно ходить на собеседования и доводить их до конца, даже если стало понятно, что потенциальное место не подходит», — посоветовал специалист.

Хачиян уточнил, что нередки случаи, когда даже сильные старшие специалисты («сеньоры», или senior) слабы в самопрезентации на собеседованиях, а для junior-специалиста этот навык особенно важен.

Он также заметил, что в резюме важно указывать все навыки, в том числе напрямую не связанные с профессией. Это необходимо, чтобы отразить разносторонность соискателя и готовность развиваться, применять сторонние умения в различных проектах, пояснил эксперт.

По словам IT-хантера, конкуренция среди специалистов начального уровня все еще очень высокая: в среднем 15 человек на место в 2023 году, по данным hh.ru. При этом популярность junior-специалистов на IT-аутстаффинг в прошлом году составляла всего 2% на платформе SkillStaff, констатировал он.

«Я рекомендую начинающим специалистам непрерывно обучаться, в том числе участвовать в Open Source проектах. Стоит иметь активный аккаунт на GitHub, благодаря которому наполняется портфолио, и рекрутеры смогут уже делать какие-то выводы о соискателе», — заключил Хачиян.

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