Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера

Пользователи мессенджера Telegram сообщили о проблемах в работе приложения. Это следует из данных сайта Downdetector.

Отмечается, что пользователи сообщали о сбоях в 18:54 по московскому времени.

До этого пользователи сети сообщили о некорректной работе приложений Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). По данным сайта по отслеживанию сбоев, около 18:20 по московскому времени свыше 53 тысяч человек сообщили о сбоях в Instagram. В то же время более 505 тысяч человек сообщили о сбоях в Facebook.

18 февраля в работе Telegram произошел массовый сбой. Перестали работать приложение мессенджера и его веб-версия. По данным сервиса Downdetector, проблемы были зафиксированы около 14:08 мск. О сбое сообщили 490 пользователей мессенджера.

Ранее сообщалось, что большую часть паролей россиян можно взломать всего за одну минуту.