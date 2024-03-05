Лукашенко пообещал устроить кулинарный мастер-класс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко согласился прийти на кулинарное шоу и приготовить драники по собственному фирменному рецепту. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Предложение поступило белорусскому лидеру от генерального продюсера телеканала СТВ Юлии Крыницкой — она пригласила Лукашенко принять участие в качестве почетного зрителя на финал телепроекта «Есть девчонка одна».

«Я могу драники приготовить. По своему рецепту. Может, вам не понравится… Хорошо, определитесь с пресс-секретарем, когда и куда я должен прийти и приготовить драники», — заявил Лукашенко, участвуя в встрече с активом Белорусского союза женщин.

Драники являются блюдом белорусской, русской и украинской кухонь, будучи вариацией широко распространенных по всему миру картофельных оладий. Драники считаются одним из неотъемлемых блюд белорусской кухни.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с работниками агропромышленного комплекса (АПК) пошутил о своих вкусовых предпочтениях.

Ранее Путин пошутил о желании показать «известный жест» всем недоброжелателям РФ.