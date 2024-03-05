Путин объяснил рекордный объем строительства жилья в России

Рекордный за последние годы объем построенного в России жилья связан с льготной ипотекой. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

«Почему столько жилья построено в России — рекорд <…>, свыше 110 млн кв. метров <…> — главным образом из-за ипотеки и льготной ипотеки», — заявил Путин на встрече с российскими аграриями в Ставрополе.

При этом российский президент отметил, что из-за льготной ипотеки существует риск инфляции и рынок жилья приходится активно регулировать со стороны банков, которые пока справляются с этой задачей. Однако одной из причин, по которой Путин предложил продлить эту программу до 2030 года, стала необходимость обеспечить к ней доступ для работников сельского хозяйства.

До этого президент Владимир Путин прилетел в город Ставрополь в рамках рабочего визита.

Известно, что президент проведет встречу с представителями агропромышленного комплекса (АПК).

Ранее глава государства провел встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным.