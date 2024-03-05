МУС выдал ордера на арест двух командующих ВС РФ

Международный уголовный суд выдал ордера на арест командующего дальней авиацией России генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша и командующего Черноморским флотом адмирала Виктора Соколова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МУС.

«Палата предварительного производства II Международного уголовного суда... выдала ордера на арест... в контексте ситуации на Украине по предполагаемым преступлениям, совершенным по меньшей мере с 10 октября 2022 года по как минимум 9 марта 2023 года», — говорится в сообщении суда.

В январе 2023 года Служба безопасности Украины обвинила Кобылаша в «посягательстве на территориальную целостность Украины» в ходе проведения СВО. Аналогичные обвинения были предъявлены бывшему командующему Черноморским флотом Военно-морского флота России Игорю Осипову.

17 марта 2023 года досудебная палата Международного уголовного суда в Гааге, юрисдикцию которого Москва не признает, выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают ничтожным решение МУС об ордере на арест Путина.

Ранее в Кремле пояснили, как Путин может попасть в Армению после ее присоединения к МУС.