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Количество квартирных краж в Москве снизилось в 35 раз

Сергей Собянин: Москва стала одним из самых безопасных мегаполисов мира

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Результаты развития столицы в 2023 году стали одними из лучших за всю современную историю города. Сегодня Москва является одним из самых безопасных мегаполисов мира. Об этом в рамках встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Главу города цитирует официальный сайт градоначальника.

Мэр Москвы отметил, что за последние 13 лет общее число квартирных краж в городе сократилось в 35 раз, разбоев — в 10 раз, а грабежей — в 14 раз.

Сергей Собянин уточнил, что суммарное количество преступлений, которые были совершены в общественных местах Москвы, снизилось в 2,7 раза. Большое влияние, по словам главы города, на это оказали профилактические работы правонарушений.

Падению уровня преступности, считает Сергей Собянин, также способствует работа столичных сотрудников полиции, развитая система видеонаблюдения, а также специальная программа розыска угнанных машин и профилактики нарушений ПДД «Паутина».

Также мэр напомнил о том, что с 2020 года в Москве работает система с использованием технологии распознавания лиц.

4 марта президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города.

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