В Госдуму внесли законопроект об избрании мэров на прямых выборах

В Госдуму внесли законопроект согласно которому мэры всех российских городов должны обязательно избираться на выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

«Главы муниципальных образований, имеющих статус городского или муниципального округа, городского округа с внутригородским делением избираются на муниципальных выборах и возглавляют местную администрацию», — следует из сообщения.

Отмечается, что данный законопроект в случае его принятия поможет выявлять ответственных политиков, которые заинтересованы в решении проблем граждан.

До этого заместитель председателя Госдумы Владислав Даванков внес на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который в случае принятия разрешит путем голосования снимать с должности мэров, муниципальных депутатов и других представителей местных властей.

Граждане смогут каждый год выносить этот вопрос на тайное голосование, которое будет проходить на «Госуслугах». Лицо будут снимать с должности, если за его отзыв проголосует не менее 50% зарегистрированных в муниципальном образовании избирателей. Итоговый порядок отзыва определит российское правительство.

Ранее Даванков заявил, что Россия должна вступить в переговоры с Украиной.