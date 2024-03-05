Стало известно, как Рамадан пройдет в Татарстане в 2024 году

Священный месяц лунного мусульманского календаря Рамадан в 2024 году начнется вечером 10 марта, он продлится 30 дней и закончится 10 апреля праздником Ураза-байрам. О том, как Рамадан пройдет в Татарстане, «Реальному времени» рассказали в Духовном управлении мусульман республики.

В течение месяца в 46 мечетях Казани будут проходить вечерние приемы пищи ифтары, в храмах также будут раздавать ланч-боксы. Мусульмане, у которых есть 43 тыс. рублей, должны будут выплатить милостыню фитр-садака. Она служит искуплением ошибок, допущенных верующими в течение Рамадана, пояснил начальник отдела по вопросам шариата ДУМ Татарстана, казый Казани Булат хазрат Мубараков.

29 марта в МВЦ «Казань Экспо» пройдет 12-й Республиканский ифтар, к этому событию присоединятся 12 тыс. человек.

«С этого года Республиканский ифтар переходит под эгиду Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Мероприятие будет служить для укрепления международных связей России со странами исламского мира, а потому на него планируют пригласить высокопоставленных иностранных гостей. Культурная программа ифтара будет составлена с учетом объявленного в России Года семьи», — отметил заместитель муфтия Татарстана по взаимодействию с мухтасибатами, казый Южного региона республики Равиль хазрат Зуферов.

19 февраля сообщалось, что израильские власти во время месяца Рамадан пропустят на Храмовую гору в Иерусалиме не более 15 тыс. палестинцев.

Ранее стало известно, что глава МИД Палестины надеется на соглашение о прекращении огня до начала Рамадана.