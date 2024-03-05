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Министр обороны ФРГ назвал причину утечки разговора немецких военных

Писториус: причиной утечки разговора офицеров ФРГ стала незащищенная линия

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Heiko Becker/Reuters

Причиной скандальной утечки разговора офицеров ФРГ стала «личная ошибка» применения технических средств. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает ТАСС.

Он пояснил, что один из участников событий подключился по незащищенной линии, когда был в Сингапуре. «Не все участники придерживались правил обеспечения безопасности, как это предписано», — заявил Писториус.

Расшифровка разговора немецких военных, которые обсуждали возможность поставки Украине ракет Taurus и планы атак на Крымский мост и склады боеприпасов, была опубликована 1 марта.

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что «товарищи в погонах» передали ей запись, на которой немецкие высокопоставленные офицеры якобы обсуждают, как они будут атаковать Крымский мост. По словам журналистки, это произошло именно в тот день, когда канцлер Германии Олаф Шольц заверил, что страны НАТО не участвуют и не будут участвовать в украинском конфликте.

Член комитета бундестага ФРГ по обороне Герольд Оттен заявил, что парламентская фракция партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) потребует отставки министра обороны страны. По словам Оттена, вспыхнувший после утечки разговора офицеров бундесвера скандал свидетельствует о том, что Писториус не справляется со своими обязанностями. В частности, позиция министра противоречит официальным заявлениям канцлера ФРГ Олафа Шольца. В связи с этим АдГ считает, что Писториус больше не может занимать свой пост.

Ранее в Польше заявили о политической буре в ФРГ из-за слитой беседы военных.

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Утечка разговора военных ФРГ
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