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В России может появиться льготная ипотека для учителей

«Известия»: в Минпросвещения РФ обсуждают льготную ипотеку для учителей

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Максим Блинов/РИА Новости

Рабочая группа при Минпросвещения России обсуждает возможность появления льготной ипотеки для учителей. Об этом пишет газета «Известия».

В пресс-службе министерства рассказали изданию, что к 1 ноября 2024 года ведомство должно представить в правительство итоги детальной проработки возможности введения такой меры. Сейчас при министерстве создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители Минфина, Минстроя и Минэкономразвития. В настоящее время льготная ипотека для учителей действует лишь в нескольких регионах.

По данным «Известий», депутаты Госдумы предлагают, чтобы учителя получали кредит на жилье под 2% на срок до 30 лет. В профессиональном сообществе подготовку программы приветствовали, однако не исключили, что более эффективной мерой стало бы развитие рынка социального жилья, которое позволило бы педагогам сохранять трудовую мобильность.

До этого Минфин сообщал, что дополнительные расходы бюджета РФ на продление семейной ипотеки в 2024 году составят около 260 млрд рублей.

4 марта министр финансов Антон Силуанов заявлял, что долю льготной ипотеки на первичном рынке жилья в РФ надо снизить до 20-25% с порядка 90%, которые были по итогам 2023 года.

Кандидат экономических наук Юлия Коваленко также высказывала мнение, что ипотечный стандарт, который собирается ввести ЦБ, запретит навязывание заведомо рискованных ипотечных кредитов россиянам, но может спровоцировать рост цен на жилье.

Ранее в Госдуме предрекли рост числа отказов россиянам в ипотеке.

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