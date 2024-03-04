Федор Конюхов назвал тяжелым трудом съемку фильма «Повелитель ветра»

Фильм о кругосветном полете на воздушном шаре «Повелитель ветра» — это творчество, которое оказалось нелегкой работой для его создателей, считает главный герой киноленты, путешественник Федор Конюхов. В основу сценария легли реальные события и его книги. Показ фильма был организован компанией «СберСтрахование жизни».

По его словам, Федору Бондарчуку трудно было играть роль путешественника, потому что в кадре он чаще всего был один, и ему приходилось придумывать, как показать разные эмоции и отношение своего персонажа к происходящему. Например, как отметил Федор Конюхов, актер в «Повелителе ветра» несколько раз снимал кислородную маску во время полета на воздушном шаре, чтобы было видно мимику, хотя сам путешественник не мог этого делать из-за угрозы для жизни на большой высоте.

«Они все брали из моих книг и ничего не добавили. Скорее даже чуть убавили, потому что иначе было бы непросто смотреть — это было тяжелое путешествие. Мне понравилось, как все выглядит в фильме — я бы так не смог сыграть», — рассказал Конюхов.

Он также сообщил, что фильм предполагалось снимать в Австралии, где и происходили показанные в нем события, но в итоге съемки перенесли в Дагестан. Федор Конюхов рассказал, что перед каждым путешествием обязательно страхует свою жизнь — во время полета на воздушном шаре размер страховки составил $100 тыс. Кроме того, на $2 млн был застрахован сам шар и связанные с его использованием риски, иначе отправиться в путь не получилось бы.

Сейчас 72-летний Федор Конюхов готовится к новому путешествию — планирует покорить Северный полюс.

Федор Конюхов — самый известный путешественник в России и в мире. Он в одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересек Атлантику и стал первым россиянином, который в одиночку побывал на всех Семи вершинах, на Южном и Северном полюсах (на лыжах). Свою первую экспедицию Конюхов совершил в 15 лет — он пересек Азовское море на весельной лодке. Фильм «Повелитель ветров», посвященный одному из его путешествий, вышел в российский прокат в 2023 году. Кругосветный перелет Конюхова на воздушном шаре, о котором идет речь в кинокартине, проходил с 12 по 23 июля 2016 года. Он продлился 11 дней 4 часа 20 минут, что позволило путешественнику установить мировой рекорд.