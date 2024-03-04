Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ совершили обстрел села Гуево в Курской области

Старовойт сообщил, что ВСУ совершили обстрел села Гуево в Курской области

close
100%
«Роман Старовойт»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Роман Старовойт»

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Гуево в Суджанском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте», — сообщил Старовойт.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Глушковском районе.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами