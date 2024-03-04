ВСУ совершили обстрел села Гуево в Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины села Гуево в Суджанском районе. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки ВСУ никто из жителей не пострадал.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Значительно повреждены здания объектов торговли и одно домовладение. Обязательно окажем помощь собственникам в восстановлении и ремонте», — сообщил Старовойт.

Накануне Старовойт сообщил об обстреле со стороны Вооруженных сил Украины поселка Теткино в Глушковском районе.

До этого Старовойт сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли поселок Теткино Глушковского района в Курской области. По его словам, в поселке зафиксировано пять прилетов. Однако никто из местных жителей не пострадал. Старовойт отметил, что информация по повреждениям еще уточняется, а также продолжается подомовой обход.

Ранее ВСУ обстреляли село Гуево в Курской области.