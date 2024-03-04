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Суд отклонил жалобу матери Навального

В ЯНАО суд оставил жалобу матери Алексея Навального без удовлетворения

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Reuters

Салехардский городской суд (Ямало-Ненецкого автономного округа) оставил жалобу матери Алексея Навального Людмилы на незаконные действия без удовлетворения. Об этом сообщили «Интерфакс» в суде.

Жалоба была подана Людмилой Навальной 21 февраля на «незаконные действия, решения, бездействие». Ее подробности не уточнятся. Ранее она заявляла, что на нее оказывается давление.

26 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет отношения к какому-либо давлению на женщину и считает абсурдом подобные утверждения от сторонников Навального.

Тело Навального вернули семье спустя девять дней. Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин не причастен к этому.

Ранее сообщалось, что ОНК Ямала не нашла нарушений в колонии, где отбывал наказание Навальный.

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