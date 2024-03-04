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Отшельница-старовер Лыкова отказалась голосовать на президентских выборах

Отшельница Лыкова не будет участвовать в голосовании на выборах президента

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РИА «Новости»

Отшельница-старовер Агафья Лыкова, которая проживает в заповеднике «Хакасский», не будет голосовать на мартовских президентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на избирательную комиссию Хакасии.

«Насколько я знаю, [Агафья Лыкова] не голосует, у нее и паспорта-то нет. Насколько я помню, ее убеждения не дают ей [голосовать], — объяснил журналистам начальник отдела общественных связей и информации избиркома Хакасии Дмитрий Кирсанов.

Агафья Лыкова — единственная оставшаяся в живых представительница семьи староверов Лыковых, которые жили в изоляции с 1937 года. Их нашли геологи в 1978 году в Западных Саянах.

Летом 2022 года Лыкова написала письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой навестить ее. В Кремле отреагировали на письмо, отметив, что у российского лидера очень загруженный график.

Выборы президента Российской Федерации пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (партия ЛДПР) и Николай Харитонов (партия КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее за рубежом началось досрочное голосование на выборах президента России.

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