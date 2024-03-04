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На обложку Playboy поместили модель, созданную нейросетью

Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку сгенерированную ИИ модель

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Playboy México

Мексиканский Playboy впервые поместил на обложку журнала изображение девушки, созданное с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Издание выбрало для обложки Саманту Эверли — все ее фото сгенерированы нейросетью.

Саманта выглядит как молодая девушка со светлыми волосами и голубыми глазами. Она имеет аккаунты в социальных сетях, число ее подписчиков превышает 119 тыс.

Playboy отмечает, что популярность модели, сгенерированной нейросетью, «росла со скоростью лесного пожара». В публикации также приводится «интервью» с Самантой, в котором от имени девушки говорится, что попасть на обложку Playboy является большой честью, и, «если бы она могла мечтать, это была бы ее мечта».

До этого китайские ученые из Хэфэйского университета разработали модель искусственного интеллекта (ИИ) EmoAda для оказания психологической поддержки. Нейросеть умеет считывать эмоции собеседника, а затем на их основании давать персонализированные ответы.

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