Следствие просит арестовать политолога Аббаса Галлямова*

Следователи просят суд заочно арестовать российского политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В марте прошлого года Галлямова был объявлен МВД России в розыск. До этого он был внесен в реестр иностранных агентов.

Аббас Галлямов был спичрайтером Владимира Путина в 2008–2010 годах, когда тот занимал пост премьер-министра страны.

27 февраля Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о российских войсках.

До этого суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) по такой же статье. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его тексты с «намеренным искажением информации о действиях ВС Российской Федерации в украинской Буче».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.