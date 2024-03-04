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Следствие просит арестовать политолога Аббаса Галлямова*

СК требует заочно арестовать экс-спичрайтера Путина Галлямова за фейки о ВС РФ

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Abbas Gallyamov/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Следователи просят суд заочно арестовать российского политолога Аббаса Галлямова (признан в РФ иностранным агентом) за фейки о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

В марте прошлого года Галлямова был объявлен МВД России в розыск. До этого он был внесен в реестр иностранных агентов.

Аббас Галлямов был спичрайтером Владимира Путина в 2008–2010 годах, когда тот занимал пост премьер-министра страны.

27 февраля Хорошевский районный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Госдумы России Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом) по делу о распространении дезинформации о российских войсках.

До этого суд заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) по такой же статье. Поводом для возбуждения уголовного дела стали его тексты с «намеренным искажением информации о действиях ВС Российской Федерации в украинской Буче».

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.

*  признан в РФ иностранным агентом
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